Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине завили о готовности пойти на уступки России при одном условии

Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов пойти на уступки России, если Москва пойдет навстречу

Фото: Valentyn Ogirienko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией. По его словам, это произойдет только в том случае, если в Москве пойдут навстречу. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, его цитирует РИА Новости.

Материалы по теме:
«Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
«Украина останется форпостом Запада»Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
4 сентября

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства», — заявил украинский дипломат.

Он пояснил, что фундаментальную важность для развития украинского государства имеют европейская и евроатлантическая интеграция. По словам главы МИД Украины, требования должны быть рациональными и законными. Нелегитимными Кулеба назвал «требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики, координации с Москвой процесса интеграции в НАТО или отказа от вхождения Киева в военный альянс».

Кроме того, украинский министр выразил надежду, что в случае эскалации у российско-украинской границы западные партнеры Киева окажут стране поддержку в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики», а также в усилении украинской армии.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил президенту России Владимиру Путину экономическими последствиями в случае вторжения на Украину. По итогам видеопереговоров с российским лидером глава Белого дома заявил, что «ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В РФПИ заявили о высокой защите от смерти привитых «Спутником V»
Трое амурских тигрят вышли на дорогу без матери в российском регионе
Житель Подмосковья выставил на продажу метеорит за сотни миллионов рублей
В России выявили тысячи взяток на один миллиард рублей
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
На Украине завили о готовности пойти на уступки России при одном условии
Снегоуборочная машина врезалась в самолет в российском аэропорту
Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
Юрист оценил идею генпрокурора России о сроках вместо штрафов для коррупционеров
Легендарный инвестор предупредил мир о финансовой катастрофе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter