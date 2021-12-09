На Украине завили о готовности пойти на уступки России при одном условии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Киев готов пойти на уступки в отношениях с Россией. По его словам, это произойдет только в том случае, если в Москве пойдут навстречу. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, его цитирует РИА Новости.

«Мы подходим к делу конструктивно и готовы идти на уступки, но только при условии взаимных уступок со стороны России. При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства», — заявил украинский дипломат.

Он пояснил, что фундаментальную важность для развития украинского государства имеют европейская и евроатлантическая интеграция. По словам главы МИД Украины, требования должны быть рациональными и законными. Нелегитимными Кулеба назвал «требования России по поводу отказа Украины от собственной внешней политики, координации с Москвой процесса интеграции в НАТО или отказа от вхождения Киева в военный альянс».

Кроме того, украинский министр выразил надежду, что в случае эскалации у российско-украинской границы западные партнеры Киева окажут стране поддержку в виде пакета «беспрецедентных санкций», которые приведут к «катастрофе для российской экономики», а также в усилении украинской армии.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил президенту России Владимиру Путину экономическими последствиями в случае вторжения на Украину. По итогам видеопереговоров с российским лидером глава Белого дома заявил, что «ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется на Украину, будут серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было».

