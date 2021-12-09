Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Госдуме выступили против приравнивания апартаментов к жилью

Депутат Госдумы Пахомов: возможность приравнять апартаменты к жилью не рассматривается

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы выступили против приравнивания апартаментов к жилью. Обсудить правовой статус подобных объектов планируют в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Глава комитета, депутат Сергей Пахомов отметил, что в стране не рассматривали возможность сделать апартаменты жильем. «Еще раз повторяю, что никогда апартаменты не планировались как жилье, и никогда власть не говорила, что есть хотя бы потенциальная возможность их перевода, несмотря на то, что этого очень хочется собственникам и владельцам. Но никогда такого власти не транслировали», — заявил Пахомов.

Работу по определению статуса апартаментов хотят завершить в 2022 году. По прогнозам главы комитета, объекты не будут регулироваться Жилищным кодексом и будут считаться нежилой недвижимостью. В законопроекте власти опишут строительство многофункциональных зданий, включая жилые и нежилые помещения, а также разделят законодательство на уже построенные и проданные объекты.

Обсуждение вопроса о правовом статусе апартаментов началось в ноябре 2020 года. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предложил определить статус построенных объектов и запретить возведение новых. Он также заявил о планах в будущем строить только жилье.

Материалы по теме:
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября
Лавочка закрывается В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Лавочка закрываетсяВ России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
16 декабря
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали в Москве по делу о взятке
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение
Названы главные причины выпадения волос
Бывшего начальника инженерных войск Вооруженных сил России оставили под стражей
Российские полицейские получили 1,7 миллиона рублей за легализацию мигрантов
Согласившийся помочь следствию убийца отправится в колонию строгого режима
Сбежавшие в Казахстан майнеры разочаровались в нем
В Госдуме выступили против приравнивания апартаментов к жилью
Макрон проведет переговоры с Путиным
Дайвер нашел на дне пропавших 21 год назад юношу и девушку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter