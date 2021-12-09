В Госдуме выступили против приравнивания апартаментов к жилью

В комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы выступили против приравнивания апартаментов к жилью. Обсудить правовой статус подобных объектов планируют в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Глава комитета, депутат Сергей Пахомов отметил, что в стране не рассматривали возможность сделать апартаменты жильем. «Еще раз повторяю, что никогда апартаменты не планировались как жилье, и никогда власть не говорила, что есть хотя бы потенциальная возможность их перевода, несмотря на то, что этого очень хочется собственникам и владельцам. Но никогда такого власти не транслировали», — заявил Пахомов.

Работу по определению статуса апартаментов хотят завершить в 2022 году. По прогнозам главы комитета, объекты не будут регулироваться Жилищным кодексом и будут считаться нежилой недвижимостью. В законопроекте власти опишут строительство многофункциональных зданий, включая жилые и нежилые помещения, а также разделят законодательство на уже построенные и проданные объекты.

Обсуждение вопроса о правовом статусе апартаментов началось в ноябре 2020 года. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предложил определить статус построенных объектов и запретить возведение новых. Он также заявил о планах в будущем строить только жилье.