В Госдуме назвали провокацией слова Бжезинского про SWIFT

Слова заместителя помощника министра обороны США в 2001 — 2005 годах Яна Бжезинского о превентивном отключении России на несколько дней от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT являются «не более чем провокацией либо просто глупостью». Так их назвала депутат Государственной Думы Мария Бутина в интервью News.ru.

По ее словам, Бжезинский немного опоздал с такими инициативами. «Я думаю, что Ян тут немного вне повестки. Это активно готовилось в качестве меры запугивания, разогревания информационного фона», — подчеркнула Бутина.

Она добавила, что после саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена стало понятно, что США готовы к переговорам.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, предусматривающие ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Помимо этого, в числе более вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты.