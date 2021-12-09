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В Госдуме назвали провокацией слова Бжезинского про SWIFT

Депутат Госдумы Бутина: заявления Бжезинского про SWIFT являются провокацией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Слова заместителя помощника министра обороны США в 2001 — 2005 годах Яна Бжезинского о превентивном отключении России на несколько дней от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT являются «не более чем провокацией либо просто глупостью». Так их назвала депутат Государственной Думы Мария Бутина в интервью News.ru.

По ее словам, Бжезинский немного опоздал с такими инициативами. «Я думаю, что Ян тут немного вне повестки. Это активно готовилось в качестве меры запугивания, разогревания информационного фона», — подчеркнула Бутина.

Она добавила, что после саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена стало понятно, что США готовы к переговорам.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, предусматривающие ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Помимо этого, в числе более вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты.

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Юлия Ямпольская
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