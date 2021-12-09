Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Переболевший COVID-19 психиатр описал возникающие при коронавирусе психозы

Психиатр: при коронавирусе возникают психозы с ощущением дежавю

Кадр: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский практикующий врач-психиатр, переболевший COVID-19, описал возникающие при коронавирусе психозы. В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что у него возникало ощущение дежавю, ему казалось, будто волонтеры в больнице вели себя как клоуны и были ярко одеты.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
00:00
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

«Ориентацию я сохранял, но при этом в течение недели был убежден, а потом еще долго сомневался, что я уже был в этой больнице раньше, что я видел этих врачей, что мне уже давали эти таблетки, что точно были эти волонтеры, только они как-то слишком ярко были одеты и вели себя по-клоунски. Такое вот дежавю», — описал свои ощущения от пребывания в реанимации психиатр, который попросил не называть его имя.

Медик объяснил, что коронавирус может вызывать аутоиммунные васкулиты, которые, в свою очередь, дают яркие психозы.

Ранее генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе рассказал, что после перенесенного COVID-19 у пациента могут появиться острые или затяжные психозы и панические атаки. По его словам, после болезни у людей обнаруживаются определенные расстройства: например, человек может забыть названия каких-то предметов или какие действия они должны производить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Филипенко
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о готовности пойти на уступки России
Украине предрекли разрушение безопасности в случае вступления в НАТО
Мужчина составил список подарков к 30-летию, огорчил жену и прослыл инфантильным
Переболевший COVID-19 психиатр описал возникающие при коронавирусе психозы
Вице-премьер Австралии заразился коронавирусом во время поездки в США
Доктор Мясников развеял популярный миф о долголетии
Российский посол объяснил войска РФ у границ Украины
Названа самая высокооплачиваемая должность в Москве
Названа главная проблема США в отношении Украины
Президент Индонезии дал обещание после извержения вулкана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter