Переболевший COVID-19 психиатр описал возникающие при коронавирусе психозы

Российский практикующий врач-психиатр, переболевший COVID-19, описал возникающие при коронавирусе психозы. В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что у него возникало ощущение дежавю, ему казалось, будто волонтеры в больнице вели себя как клоуны и были ярко одеты.

«Ориентацию я сохранял, но при этом в течение недели был убежден, а потом еще долго сомневался, что я уже был в этой больнице раньше, что я видел этих врачей, что мне уже давали эти таблетки, что точно были эти волонтеры, только они как-то слишком ярко были одеты и вели себя по-клоунски. Такое вот дежавю», — описал свои ощущения от пребывания в реанимации психиатр, который попросил не называть его имя.

Медик объяснил, что коронавирус может вызывать аутоиммунные васкулиты, которые, в свою очередь, дают яркие психозы.

Ранее генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе рассказал, что после перенесенного COVID-19 у пациента могут появиться острые или затяжные психозы и панические атаки. По его словам, после болезни у людей обнаруживаются определенные расстройства: например, человек может забыть названия каких-то предметов или какие действия они должны производить.