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Путин заявил об отсутствии оснований для содержания в СИЗО ректора Шанинки

Президент РФ Путин не увидел оснований для содержания за решеткой ректора Шанинки Зуева
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил об отсутствии оснований для содержания в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева. Его слова приводит РИА Новости.

«Надо посмотреть, но не вижу необходимости оставлять его за решеткой по тем составам, которые ему вменяются», — указал глава государства.

Ранее стало известно, что ректора Шанинки поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская Тишина».

Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». В деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины и заявляет, что не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

Марина Совина
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