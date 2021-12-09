Путин заявил об отсутствии оснований для содержания в СИЗО ректора Шанинки

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил об отсутствии оснований для содержания в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева. Его слова приводит РИА Новости.

«Надо посмотреть, но не вижу необходимости оставлять его за решеткой по тем составам, которые ему вменяются», — указал глава государства.

Ранее стало известно, что ректора Шанинки поместили в медсанчасть СИЗО «Матросская Тишина».

Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование». В деле фигурируют два контракта от 2019 года общей стоимостью 50 миллионов рублей. В 2020 году стороны расторгли их по взаимному согласию. На тот момент по ним был реализован 21 миллион рублей.

Зуев не признает своей вины и заявляет, что не знаком с другой фигуранткой дела, бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой.

