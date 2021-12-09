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Путин вступил в полемику об устройстве России с режиссером Сокуровым

Президент Путин на встрече с СПЧ полемизировал с режиссером Сокуровым об устройстве РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вступил в полемику с членом Совета, режиссером Александром Сокуровым об устройстве России. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов, передает РИА Новости.

По его словам, встреча длилась более пяти часов. Глава государства реагировал спокойно и практически на каждое выступление «давал достаточно серьезный расклад», анализировал сказанное.

«C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика, он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России. На самом деле полемика очень интересная, она правильная, потому что Сокуров высказал свои мысли по устройству России», — отметил Кабанов.

Он процитировал слова Путина о том, что при постановке подобных вопросов следует соблюдать аккуратность и учитывать специфику и многонациональность Российской Федерации.

Ранее американский журнал Newsmax посвятил декабрьский выпуск переговорам президента США Джо Байдена с его коллегой Владимиром Путиным и поместил российского лидера на обложку. Рядом с изображением президента значится подпись «Влад (сокращение от имени Владимир — прим. «Ленты.ру») Великий».

Марина Совина
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