Путин вступил в полемику об устройстве России с режиссером Сокуровым

Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вступил в полемику с членом Совета, режиссером Александром Сокуровым об устройстве России. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов, передает РИА Новости.

По его словам, встреча длилась более пяти часов. Глава государства реагировал спокойно и практически на каждое выступление «давал достаточно серьезный расклад», анализировал сказанное.

«C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика, он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России. На самом деле полемика очень интересная, она правильная, потому что Сокуров высказал свои мысли по устройству России», — отметил Кабанов.

Он процитировал слова Путина о том, что при постановке подобных вопросов следует соблюдать аккуратность и учитывать специфику и многонациональность Российской Федерации.

Ранее американский журнал Newsmax посвятил декабрьский выпуск переговорам президента США Джо Байдена с его коллегой Владимиром Путиным и поместил российского лидера на обложку. Рядом с изображением президента значится подпись «Влад (сокращение от имени Владимир — прим. «Ленты.ру») Великий».

