В США Путина поместили на обложку журнала и назвали великим

Американский журнал Newsmax посвятил декабрьский выпуск переговорам президента США Джо Байдена с его коллегой Владимиром Путиным и поместил российского лидера на обложку. Описание названного выпуска представлено на официальном сайте издания.

На снимке Путин запечатлен на фоне герба России, в руке он держит бокал шампанского и смотрит в сторону. Рядом с изображением президента значится подпись «Влад (сокращение от имени Владимир — прим. «Ленты.ру») Великий».

«Путин становится лидером мира», — говорится на обложке номера. В описании также указано, что это зловещий, хитрый и самый могущественный человек в мире, который не останавливается ни перед чем, чтобы получить желаемое. В анонсируемых материалах журналисты предлагают читателям окунуться в таинственный и порой пугающий мир его героя.

8 декабря ведущий комедийной программы на телеканале CBS Джеймс Корден с иронией высказался о переговорах России и США, состоявшихся накануне. Комик напомнил яркую фразу Байдена во время встречи Путиным — тот предупредил, что Россия почувствует экономическую боль в случае вторжения на Украину. Журналист также показал зрителям фотографию, сделанную в ходе переговоров. «Посмотрите на Путина — это поза человека, которому все равно», — сказал он.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Данный контакт — пятый с момента вступления Байдена в должность. По итогам встречи Байден приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с Путиным. Помощник главы России Юрий Ушаков, в свою очередь, рассказал, что переговоры носили деловой характер.

Одной из главных тем встречи стала ситуация на Украине. Лидеры двух стран также обсудили тему жертв России и США во Второй мировой войне. Вдобавок стороны выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий. Главы государств не стали затрагивать такие темы, как пандемия, климат и энергетика, в том числе ситуацию с газопроводом «Северный поток-2».