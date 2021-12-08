В США описали Путина на встрече с Байденом фразой «человек, которому все равно»

Ведущий комедийной программы «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» на телеканале CBS Джеймс Корден с иронией высказался о переговорах России и США, состоявшихся накануне. Эфир ток-шоу доступен на YouTube.
Так, комментируя последние новости, комик напомнил яркую фразу американского президента Джо Байдена во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным — Байден предупредил, что Россия почувствует экономическую боль в случае вторжения на Украину.
«Мне нравится, что Байден говорит как профессиональный рестлер из 80-х», — описал Корден. Он также показал зрителям фотографию, сделанную в ходе переговоров. «Посмотрите на Путина — это поза человека, которому все равно», — сказал он.
Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Данный контакт — пятый с момента вступления Байдена в должность. По итогам встречи Байден приветствовал возможность ясно и прямо пообщаться с Путиным. Помощник главы России Юрий Ушаков, в свою очередь, рассказал, что переговоры носили деловой характер.
Одной из главных тем встречи стала ситуация на Украине. Лидеры двух стран также обсудили тему жертв России и США во Второй мировой войне. Вдобавок стороны выразили взаимное удовлетворение сотрудничеством по борьбе с киберпреступностью и поговорили о функционировании дипмиссий. Главы государств не стали затрагивать такие темы, как пандемия, климат и энергетика, в том числе ситуацию с газопроводом «Северный поток-2».