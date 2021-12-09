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Путин описал характер народа России

Президент России Путин: характер народа помогал противостоять тем, кто посягал на земли
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин описал характер народа, который, по его словам, помогал противостоять всем, кто посягал на земли страны. Он заявил об этом в видеообращении по случаю Дня Героев Отечества, его цитирует ТАСС.

Президент подчеркнул, что этот праздник неразрывно связан с историей страны, знаменует подвиги предков, и современников, всех, «кто своими поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине».

Он отметил, что героизм, доблесть и мужество великих граждан Отечества отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что какой бы жестокой и беспощадной ни была угроза, защитники Отечества, солдаты, офицеры всегда проявляли исключительную отвагу. «Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой, в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул он.

Кроме того, президент выразил благодарность медикам. «Мы гордимся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова — медицинским работникам, представителям многих других профессий, всем, кто сейчас, в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности, долга и бескорысти», — заявил глава государства.

Ранее Путин назвал санкции против Москвы попыткой Запада «заработать очки» с помощью антироссийского настроя. Президент отметил, что санкции принимаются без всяких внешних причин.

Марина Совина
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