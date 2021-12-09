Сбросившая 35 килограммов актриса вышла на публику в облегающем мини-платье

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, вышла на публику в подчеркивающем фигуру наряде. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 41-летнюю знаменитость на ковровой дорожке церемонии вручения награды AACTA 2021 в Сиднее. Уилсон выбрала для мероприятие черное облегающее мини-платье с объемными плечами и белыми узорчатыми строчками, тянущимися от декольте до подола наряда. Свой образ она подчеркнула туфлями-лодочками на каблуках и серьгами.

В феврале стало известно, что «секретным оружием» в похудении Уилсон стала система очищения организма по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Специалист считает, что хорошее пищеварение и правильное функционирование кишечника, достигаемые посредством регулярного голодания, являются ключом к здоровью организма.

Ребел Уилсон провела несколько недель на оздоровительном курорте Vivamayr, который расположен у подножия Альп. Его детокс-программы часто проходят супермодели Карли Клосс, Кейт Мосс и актриса Элизабет Херли.