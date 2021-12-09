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Российский школьник включил игру на смартфоне и умер от удара током

Пермский школьник умер от удара током во время игры на смартфоне

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Пермском крае десятилетний школьник умер во время игры на смартфоне, когда тот был включен в сеть и заряжался. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По информации следствия, смерть российского школьника произошла из-за удара током, сейчас возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности»).

Издание «В курсе.ру» уточняет, что причиной гибели мальчика стал резкий скачок напряжения до 220 вольт вместо положенных 12. При этом мальчик мог пережить удар, однако рукой он машинально схватился за расположенную рядом металлическую батарею, что привело к почти мгновенной смерти.

Инцидент произошел 1 декабря. В деле пока нет обвиняемых, в ближайшее время будет проведена экспертиза.

Ранее в Новой Москве девятимесячный младенец погиб в ДТП с «Газелью», водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Роман Кирьянов
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