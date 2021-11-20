Возбуждено уголовное дело после гибели младенца в ДТП с «Газелью» в Новой Москве

СК возбудил уголовное дело после гибели младенца в ДТП с «Газелью» в Новой Москве

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту гибели 9-месячного младенца в результате ДТП в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам проверки СК возбудил в отношении виновника ДТП уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), говорится в пресс-релизе.

По сообщениям прокуратуры, 34-летний водитель задержан в нетрезвом состоянии. Сейчас готовятся документы для назначения автотехнической судебной экспертизы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела и поставил его на контроль в центральный аппарат СК.

Инцидент произошел в 19:35 на территории Николохованской деревни поселения Сосенское. По последним данным, водитель Газели сбил четверых прохожих: пожилую женщину, а также женщину с четырехлетним сыном и коляской, в которой находился девятимесячный ребенок. В результате младенец погиб на месте, две женщины и второй ребенок госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

