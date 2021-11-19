Сбившему полицейского другу Усмана Нурмагомедова предъявили обвинение

Следственное управление СК по Дагестану предъявило обвинение 23-летнему другу Усмана Нурмагомедова Камалу Идрисову, сбившему полицейского в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить Toyota Camry с тонированными стеклами и без номерных знаков. Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции.

Идрисова обвинили в «применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении сотрудника полиции».

Ранее сам Идрисов заявил, что наехал не на сотрудника ДПС, а на вооруженного бойца Росгвардии, который без светоотражающего жилета выбежал на проезжую часть. По его словам, удар пострадавшего о правую часть капота не был сильным, а его последствия он не мог разглядеть из-за закрывших обзор в зеркала заднего вида сотрудников ДПС. Он также подчеркнул, что совершил наезд случайно, так как неверно понял указания полицейских, решив, что может начать движение.

Друг Усмана Нурмагомедова также подчеркнул, что после наезда попросил знакомых подъехать на пост ДПС, извиниться перед росгвардейцем и предложить тому материальную компенсацию. «Потерпевший оказался вполне адекватным человеком, поблагодарил за то, что подъехали с извинениями и объяснениями», — добавил Идрисов, уточнив, что полицейский от денег отказался.