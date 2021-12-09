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В Петербурге арестовали владельца «Рив Гош»

Владельца «Рив Гош» и «Юлмарта» Мейера арестовали по делу о хищении 2,3 миллиарда рублей

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал владельца сети «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Бизнесмен останется в СИЗО до 7 февраля.

Как уточнила для «Ленты.ру» представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, в деле владельца «Рив Гош» два эпизода мошенничества — на 1,4 миллиарда рублей и на 1 миллиард рублей. Первый эпизод расследуется уже пять лет, а второй — с сентября этого года.

8 декабря Мейера задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении у Сбера 2,3 миллиарда рублей. Средства были получены «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до краха компании, прекратившей деятельность в марте 2020 года. Юридические лица компании проходят процедуру банкротства.

Вместе с Мейером задержана его жена и деловой партнер Инна Мейер.

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Мария Рубникович
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