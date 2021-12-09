Российских полицейских осудили на семь лет за взятки водкой и «Роллтоном»

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к семи годам лишения свободы условно бывшего начальника районного отдела участковых подполковника Николая Носкова и его заместителя майора Романа Тарасова за получение взяток. Об этом в четверг, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в конце июня 2018 года подсудимые встретились с местным владельцем ларька, который торговал овощами и фруктами, и договорились с ним о том, что будут предупреждать его о предстоящих проверках за ежемесячное вознаграждение в размере 26-50 тысяч рублей. Коммерсант согласился, и с июля 2018-го по февраль 2019 года он передал полицейским более 304 тысяч рублей.

Помимо этого, экс-начальник райотдела Носков получил от другого бизнесмена взятку в виде двух коробок лапши быстрого приготовления «Роллтон», 24 пакетов гречки, 24 бутылок водки, 12 бутылок вина и пяти пачек бумаги. За этот эпизод преступления Носков получил штраф в 100 тысяч рублей, однако был освобожден от него в связи с истечением срока давности.

Суд лишил осужденных званий майора и подполковника.