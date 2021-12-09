«Роскосмос» назвал реальные цены путевок на космодром Восточный

Стоимость посещения космодрома Восточный не превышает 10 тысяч рублей для взрослых и пяти тысяч рублей — для детей. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе «Роскосмоса».

«Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный согласно приложению к приказу ФГУП "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) (...) для взрослых граждан России с учетом услуг туроператора составляет менее 10 тысяч рублей, на ребенка — не более пяти тысяч рублей», — рассказали в госкорпорации.

Представители компании отметили, что с учетом жестких ограничений из-за пандемии коронавируса въезд на территорию ЗАТО «Циолковский» с апреля 2020 строго ограничен.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых возмутился высокими ценами туристических путевок на космодром Восточный и призвал развивать туризм после того, как студент МФТИ отметил, что тур на космодром Восточный на 3-4 дня стоит около 100 тысяч рублей. При этом большая часть суммы уходит на оформление всевозможных бумаг для разрешения.

