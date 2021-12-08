Путин удивился стоимости туров на космодром Восточный

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых возмутился высокими ценами туристических путевок на космодром Восточный и призвал развивать туризм. Об этом пишет ТАСС.

В ходе встречи с главой государства, которая проходит в парке науки и искусства «Сириус», студент Московского физико-технического института Иван Утешев отметил, что российские научные центры до сих пор остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. В качестве примера он привел тур на космодром Восточный. По его словам, стоимость путевки на 3-4 дня составляет около 100 тысяч рублей. При этом большая часть суммы уходит на оформление всевозможных бумаг для разрешения.

«Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тысяч?» — удивился Путин.

После утвердительного ответа студента президент заявил, что не понимает таких цен на путевки. «Я обязательно выясню это», — пообещал он, отметив, что транспортная доступность на космодром Восточный налажена плохо.

Ранее Путин отметил, что за последние 20 лет число молодежи в научной среде не превышало 25 процентов, сегодня же ученые в возрасте до 40 лет составляют почти половину. По мнению президента, это говорит о том, что, «несмотря на трудности и сложности, престиж ученого в значительной степени вырос».

