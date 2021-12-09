Россияне рассказали о денежных ожиданиях от нового года

Россияне, участвовавшие в совместном опросе ВЦИОМ и Хоум Кредит банка, рассказали о денежных ожиданиях от нового года, передает корреспондент «Ленты.ру» с презентации индекса семейного благополучия.

Отвечая на вопрос, каким они видят свое семейное благополучие через год, 33 процента респондентов отметили, что не ждут изменений. 21 процент ожидает незначительных улучшений.

18 процентов от опрошенных, определяющих себя как семейных людей, считают, что 2022 год принесет им значительные улучшения семейного благополучия. Семь процентов ожидают незначительного ухудшения, шесть процентов — значительного.

Через пять лет 26 процентов респондентов ждут существенных улучшений, по 16 процентов настроены на несущественные изменения и сохранение текущего положения. Шесть процентов думают, что их семейное благополучие немного ухудшится, семь процентов — что оно ухудшится сильно. 29 процентов затруднились с ответом.

Говоря о своем экономическом семейном благополучии, большинство участников опроса оценили его на «удовлетворительно». Общая оценка респондентов собственного семейного благополучия составила 56,7 пункта из 100 возможных. Среди факторов, которые просили учесть респондентов: жилищные условия, уровень доходов, наличие семейных сбережений и регулярный рост дохода.