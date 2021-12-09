Россияне оценили свое благополучие на «удовлетворительно»

Россияне, участвовавшие в совместном опросе ВЦИОМ и Хоум Кредит банка, оценили свое экономическое семейное благополучие на «удовлетворительно», передает корреспондент «Ленты.ру» с презентации индекса семейного благополучия.

Общая оценка респондентов собственного семейного благополучия составила 56,7 пункта из 100 возможных. Среди факторов, которые просили учесть респондентов — жилищные условия, уровень доходов, наличие семейных сбережений и регулярный рост дохода.

В городах-миллионниках уровень удовлетворенности составил 59,1 пункта, в городах с численностью населения от 500 до 950 тысяч человек — 60,8 пункта, от 100 до 500 тысяч — 56,7 пункта.

Наибольший уровень удовлетворенности был отмечен среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет — 69,9 процента. В возрастной группе от 25 до 34 лет он составил 62,5 пункта, от 35 до 44 лет — 55,8 пункта, от 45 до 59 лет — 55,02 пункта. Респонденты старше 60 лет оценили уровень удовлетворенности экономическим семейным благополучием на 50,11 балла из 100.

Наиболее удовлетворены своим семейным благополучием участники опроса, имеющие семьи с супругом (партнером), но без детей — 56,8 балла. На втором месте респонденты с супругом (партнером) и детьми — 56,7 пункта, на третьем — без супруга, но с детьми — 53,6 пункта.