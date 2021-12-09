Россиянин побывал в Турции и удивился продуктам по десять рублей

Российский турист побывал в Турции после падения курса лиры в ноябре 2021 года и рассказал о продуктах, которые можно приобрести по десять рублей. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Когда приходилось посещать местные магазины, то при переводе стоимости различных товаров на рубли получались крайне привлекательные цены. Но когда посетил торговую точку для экономных людей, то цены там совсем удивили», — отметил молодой человек.

Больше всего путешественника поразило то, что за десять российских рублей в республике можно купить немалое количество продуктов. Среди них — несколько видов вафель, печенья и кондитерские изделия.

Кроме того, россиянин отметил невысокую стоимость молочной и мясной продукции. Например, цена полуторалитрового айрана — 6,9 лиры (37 рублей), двухкилограммового йогурта — 17,5 лиры (94 рубля), а пачка куриных сосисок — 9,9 лиры (54 рубля). Также цены отличаются на соки (24 рубля за литр), подсолнечное масло (180 рублей) и оливки (48 рублей за 400 граммов).

«Получается, что сейчас в Турции очень выгодно отдыхать. Низкий курс лиры сделал необычайно привлекательными для туристов турецкие торговые сети», — заключил он.

Ранее в декабре сообщалось, что после падения курса лиры средняя стоимость размещения в отелях Стамбула и провинции Муглы выросла. На курортах Антальи средняя стоимость ночи в ноябре 2021 года увеличилась с 257 до 338 лир, в Стамбуле — с 313 до 454 лир, в провинции Мугла (Эгейское побережье Турции — Бодрум, Мармарис, Фетхие) — с 226 до 323 лир.

