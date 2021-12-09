В Дагестане захотели заложить сад фундука площадью более 100 гектаров

В Сулейман-Стальском районе Дагестана захотели заложить сад фундука, выращивать орехи будут на участке площадью более 100 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Сбера, участвующего в реализации проекта.

В пресс-службе указали, что при поддержке банка планируется реализовать инвестиционный проект «по закладке и уходу за фундуковым садом на 113 гектаров». «Объем финансирования составляет 59 миллионов рублей, проект реализуется в рамках государственной поддержки АПК», — подчеркнули собеседники агентства.

Известно, что реализацией проекта занимается компания «Восход». По данным агентства, в 2020 году благодаря инвестору было заложено 40 гектаров будущего сада. Кроме того, была создана инфраструктура.

Отмечается, что первые 150 гектаров сада заложили осенью 2019 года.

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