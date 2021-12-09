Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Дагестане захотели заложить сад фундука площадью более 100 гектаров

В Сулейман-Стальском районе Дагестана на площади 113 гектаров заложат сад фундука

Фото: Shutterstock

В Сулейман-Стальском районе Дагестана захотели заложить сад фундука, выращивать орехи будут на участке площадью более 100 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Сбера, участвующего в реализации проекта.

В пресс-службе указали, что при поддержке банка планируется реализовать инвестиционный проект «по закладке и уходу за фундуковым садом на 113 гектаров». «Объем финансирования составляет 59 миллионов рублей, проект реализуется в рамках государственной поддержки АПК», — подчеркнули собеседники агентства.

Известно, что реализацией проекта занимается компания «Восход». По данным агентства, в 2020 году благодаря инвестору было заложено 40 гектаров будущего сада. Кроме того, была создана инфраструктура.

Отмечается, что первые 150 гектаров сада заложили осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Чечне в 2022 году откроют школу для одаренных детей. Уточнялось, что учебное заведение будет рассчитано на 600 человек. Работы по строительству проходят в рамках нацпроекта «Образование».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава российского Генштаба пообещал пресечь провокации Киева в Донбассе
Создана светящаяся при контакте с коронавирусом маска
Российский вирусолог объяснил появление сыпи при коронавирусе
Российский губернатор назвал цены на жилье неадекватными
Россиянам назвали достойную замену отечественным горнолыжным курортам
Экс-главу администрации Кирова отправят под суд за превышение полномочий
Олимпийский чемпион захотел войны между российскими и норвежскими лыжницами
Пассажиры рейса из Москвы провели в самолете 12 часов из-за непогоды
В США отследили перемещения российских войск у границы с Украиной
В Совфеде оценили предложение отключить Россию от SWIFT на несколько дней
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter