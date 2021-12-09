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Путин попросит Верховный суд проанализировать применение норм о самообороне

Президент России Путин попросит Верховный суд оценить правоприменение норм о самообороне

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин обратится в Верховный суд с просьбой проанализировать правоприменение норм о необходимой самообороне. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по правам человека, которое доступно на YouTube-канале ТАСС.

При этом, Путин указал на необходимость подойти к данному вопросу максимально профессионально.

«Смысл всех этих норм заключается в том, чтоб средства защиты соответствовали средствам нападения и не превышали тех средств нападения, которые используются преступниками», — подчеркнул президент.

В начале октября в московском метро произошел конфликт с участием выходцев из кавказских республик. Тогда трое дагестанцев избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне поезда метро на станции «Первомайская». Драка началась после того, как москвич заступился за девушку. В отношении нападавших возбуждены уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и покушении на убийство.

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Игорь Дмитров
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