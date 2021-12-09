Иммунолог усомнился в возможности определить омикрон-штамм самостоятельно

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок усомнился в возможности определить омикрон-штамм без специальных тестов и призвал граждан не пытаться самостоятельно диагностировать новый вариант коронавируса по определенным симптомам. Его слова приводит «Москва 24».

«Головная боль и все прочее встречается и при ОРВИ, и при гриппе. Поэтому говорить о том, что на основании сочетания симптомов можно поставить достоверный диагноз коронавирусная инфекция, вызванная, к примеру, омикроном, скажем так, маловероятно», — заявил Болибок.

При этом специалист назвал симптом, который должен насторожить, — это сильная слабость, возникшая без причины.

«Вдруг утром внезапно не может встать с кровати, хотя вчера-позавчера вполне бодро себя чувствовал. Наверное, все-таки это визитная карточка омикрона», — объяснил специалист.

Болибок отметил, что новый штамм коронавируса выявляют даже у привитых людей, особенно он агрессивен по отношению к детям.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса. По ее словам, к ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.