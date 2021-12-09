Перечислены основные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса.

К ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, перечислила специалист.

В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель Татьяна Руженцова доктор медицинских наук

Руженцова предупредила, что эти симптомы могут сопровождаться и другими типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. На данный момент информации об особенностях проявлений SARS-CoV-2, вызванных новым штаммом, немного. «Но скоро ожидаются новые сведения», — отметила врач.

Вместе с тем вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что характерными симптомами нового штамма омикрон могут являться першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание.

Омикрон у детей

Характерных симптомов омикрона у детей пока что мало, отметила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина. Но, по ее словам, врачи обратили внимание на то, что у них кроме повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита в 15 процентов случаев наблюдается сыпь.

На это же проявление заболевания указывал и британский врач Дэвид Ллойд. При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что сыпь может свидетельствовать не только о коронавирусе, поэтому выводы о такой реакции на омикрон-штамм делать пока рано. Ученый посоветовал дождаться данных из стран Европы и Южной Африки.

Крючков добавил, что защитить детей от омикрон-штамма может сокращение посещения общественных мест, вакцинация родственников и ношение масок. Также он напомнил, что после общественного транспорта детям, как и взрослым, необходимо воспользоваться антисептиком. Помимо этого следует не забывать, что дети сами могут заразить окружающих, особенно пожилых людей.

Омикрон в России

В Россию омикрон-штамм проник с двумя гражданами страны, вернувшимися в начале декабря из ЮАР. Сначала они сдали ПЦР-тест, результат которого оказался положительным. Однако изначально штамм коронавируса, которым заразились туристы, был неизвестен.

Рассуждая об очагах нового варианта коронавирусной инфекции в мире, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран. Она подчеркнула, что он заразнее предыдущих вариантов коронавируса.

Как указал в разговоре с «Лентой.ру» академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев, по мнению специалистов ВОЗ, омикрон-штамм гораздо мягче дельты. По его мнению, россиянам не стоит опасаться быстрого распространения омикрона, поскольку, по имеющимся данным, новый вариант вируса на порядок менее опасен, чем дельта.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что больших предпосылок сомневаться в высокой эффективности вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса нет. Он добавил, что если понадобится адаптировать «Спутник V» под новых возбудителей коронавирусной инфекции, это займет два-три месяца.

Что будет дальше?

Как считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем дельта, и люди будут активнее прививаться, то пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году.

Мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то омикрон далеко не зайдет Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор медицинских наук

С концом пандемии приход омикрон-штамма связал и главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. Он подчеркнул, что вирус «начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций».

В свою очередь врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допустил, что омикрон-штамм коронавируса может стать природной вакциной и спасти человечество от пандемии. Он также считает, что новый вариант «побежит впереди всех остальных штаммов и всех проиммунизирует».

Аналогичную точку зрения высказывал и вирусолог Александр Бутенко. Он предположил, что штамм омикрон может способствовать формированию коллективного иммунитета в России. По его словам, вирус может мутировать в безопасный для человека вариант. Вирусолог привел в пример живую вакцину желтой лихорадки. Она была разработана много десятилетий назад из активного и очень опасного вируса, который вызывает геморрагическую лихорадку.

