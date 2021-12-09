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Названы основные симптомы омикрон-штамма

Роспотребнадзор: основные симптомы омикрона включают слабость, температуру и кашель

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Основными симптомами при заражении омикрон-штаммом коронавируса являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — отметила Руженцова.

Она добавила, что данные симптомы могут сопровождаться и другими типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. При этом врач пояснила, что на сегодняшний день данных об особенностях проявлений SARS-CoV-2, вызванных новым штаммом омикрон, немного. «Но скоро ожидаются новые сведения», — отметила она.

Симптомов омикрон-штамма, характерных при заболевании детей, пока тое мало, отметила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина. Однако, по ее словам, врачи обратили внимание на то, что у них помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита чаще имеется сыпь. Такое проявление возникает в 15 процентах случаев.

Ранее вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что характерными симптомами нового штамма омикрон могут являться першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание.

Марина Совина
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