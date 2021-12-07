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Российский иммунолог назвал способы защитить детей от омикрон-штамма

Крючков: вакцинация родственников и ношение масок помогут защититься детям от омикрона
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Редкое посещение общественных мест, вакцинация родственников и ношение масок помогут защитить детей от заражения омикрон-штаммом. Такой способ назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков телеканалу «Москва 24».

«Нужно реже посещать с ребенком общественные места, торговые центры, ездить в общественном транспорте, потому что там ребенок вполне может подхватить коронавирус. Маски дети носят редко, но школьники могут вполне их носить», — рассказал иммунолог. Также он напомнил, что после общественного транспорта детям, как и взрослым, необходимо воспользоваться антисептиком.

Инфекционист отметил, что, по последним данным, новым штаммом могут заразиться дети до двух лет. Также он может быть опасен и для детей старшего возраста. Крючков добавил, что ребенка обезопасят от заражения коронавирусом, если только взрослые люди в его окружении будут иметь антитела к COVID-19. Эксперт заявил, что дети и сами являются переносчиками инфекции.

«Не забываем, что дети могут заразить других, пожилых в том числе. Как правило, это так и бывает. Это же тоже опасность. Дети обычно таскают из садов все разнообразие инфекций. Естественно, родители, близкое окружение заболевает», — резюмировал Крючков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм может быть завезен в Россию из 50 стран. Главный санитарный врач России также пояснила, что омикрон-штамм заразнее предыдущих вариантов.

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