Академик назвал сроки распространения омикрон-штамма в России

Академик РАН Зверев: омикрон-штамм может распространиться в России за полгода

В случае, если омикрон-штамм будет распространяться в те же сроки, что и дельта, он может стать доминирующим в России в течение полугода. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» назвал академик РАН, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

«Дельта стала превалирующим штаммом примерно за полгода, так что пока можно говорить о таком сроке», — считает он.

Зверев отметил, что точных данных о скорости распространения омикрона пока нет ни у одной страны мира.

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«Пока еще ни в одной стране омикрон не заместил штамм, который курсировал в ней до этого, так что и у нас пока нет оснований считать, что он станет основным», — заявил он.

В то же время ученый считает, что россиянам не стоит опасаться быстрого распространения омикрона, поскольку, по имеющимся данным, новый вариант вируса на порядок менее опасен, чем дельта.

«Может быть, и нет ничего плохого в том, что он будет быстро распространяться, поскольку, судя по данным ВОЗ, штамм этот гораздо более мягкий, чем дельта», — предположил Зверев.

Ранее омикрон-штамм был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.

В Центре Гамалеи считают, что если низкая патогенность омикрона будет доказана, то о конце пандемии можно будет говорить уже в 2022 году.

Специалисты предполагают, что омикрон-штамм может быть особенно опасен для уже переболевших другими версиями коронавируса. Согласно данным первых исследований вируса, уровень его патогенности возрастает, если у больного в крови много антител.