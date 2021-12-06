Академик назвал сроки распространения омикрон-штамма в России

В случае, если омикрон-штамм будет распространяться в те же сроки, что и дельта, он может стать доминирующим в России в течение полугода. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» назвал академик РАН, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
«Дельта стала превалирующим штаммом примерно за полгода, так что пока можно говорить о таком сроке», — считает он.
Зверев отметил, что точных данных о скорости распространения омикрона пока нет ни у одной страны мира.
«Пока еще ни в одной стране омикрон не заместил штамм, который курсировал в ней до этого, так что и у нас пока нет оснований считать, что он станет основным», — заявил он.
В то же время ученый считает, что россиянам не стоит опасаться быстрого распространения омикрона, поскольку, по имеющимся данным, новый вариант вируса на порядок менее опасен, чем дельта.
«Может быть, и нет ничего плохого в том, что он будет быстро распространяться, поскольку, судя по данным ВОЗ, штамм этот гораздо более мягкий, чем дельта», — предположил Зверев.
Ранее омикрон-штамм был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.
В Центре Гамалеи считают, что если низкая патогенность омикрона будет доказана, то о конце пандемии можно будет говорить уже в 2022 году.
Специалисты предполагают, что омикрон-штамм может быть особенно опасен для уже переболевших другими версиями коронавируса. Согласно данным первых исследований вируса, уровень его патогенности возрастает, если у больного в крови много антител.