Греф рассказал об ипотеке для сотрудников Сбера

Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о программе субсидирования ипотеки для сотрудников Сбера. Об этом он сообщил на прямой линии с сотрудниками.

Как пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе банка, команда Сбербанка является главным амбассадором бренда, поэтому компания стремится улучшать свои продукты для сотрудников.

Программа субсидирования ипотеки для работников Сбера начнет действовать в банке с 1 марта 2022 года. Субсидия составит четыре процента от рыночной ставки банка по ипотеке и будет включена в социальный пакет сотрудника.

Программа будет действовать для всех работников компаний экосистемы, в которых у Сбера более 50 процентов участия. «Сбер как работодатель субсидирует эту ставку. Сегодня у нас 90 тысяч ипотечных кредитов обслуживаются именно сотрудниками банка», — рассказала пресс-служба. Такая мера будет финансовым стимулом для работников, а кому-то даже поможет с жилищным вопросом или улучшит текущие условия. С помощью программы можно будет также снизить нагрузку по уже имеющейся ипотеке.

«Мы уверены, что наша новая инициатива станет важным дополнением к существующему соцпакету для сотрудников Сбера и позволит и дальше привлекать лучших специалистов для работы в нашей команде», — отметил представитель банка. Максимальный размер кредита по программе составит 20 миллионов рублей в Москве, 15 миллионов — в Петербурге, Московской области и Ленинградской области и 10 миллионов — в остальных регионах страны. Минимальный размер ставки, до которой будет предоставляться субсидия, составит четыре процента.

7 декабря Греф предложил продлить в России действие программы льготной ипотеки, которую можно оформить до июня 2022 года. По мнению председатель правления Сбербанка, программу можно было бы оставить для отдельных категорий населения или для определенных регионов. Греф отметил эффективность программы и ее потенциальную выгоду для государства.