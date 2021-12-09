Новый и самый современный историко-археологический парк появится в Севастополе

На территории бывших воинских частей в Севастополе начали возводить первые объекты нового историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Согласно целевому плану, строительство комплекса должно полностью завершиться в конце 2023-го или начале 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Заместителю министра обороны России Тимуру Иванову стало известно, что около 1200 военных начали строить детский центр вместе со школой, которые входят в структуру парка. В сентябре 2022 года новый образовательный комплекс примет первых ребят на учебу.

После того, как завершатся раскопки археологов, начнется основной этап возведения главных объектов историко-археологического парка: культурных центов античности, христианства, паломничества и византийской истории. По словам главы Севастополя Михаила Развожаева, в городе появится новое общественное пространство.

Помимо этого, начальник Античной новостроечной экспедиции ИИМК РАН Сергей Соловьев заявил, что в южном пригороде Херсонеса археологи раскопали более 500 тысяч артефактов, 100 из которых исследователи предложили оставить для экспозиции. О том, каким образом будут сохранять найденные памятники археологии, пока неизвестно, так как проекты находятся в разработке.

В заключение Иванов заявил, что историко-археологический парк должен стать самым современным в России, где можно посмотреть еще и музейную экспозицию. «Появится единый комплекс, который объединит все с исторической территорией Херсонеса», — подытожил замминистра обороны.

Ранее археологи нашли уникальную усыпальницу античной эпохи в пригороде Херсонеса Таврического. Предполагается, что в середине V века до нашей эры в ней был захоронен основатель крымского города.