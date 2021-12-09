Ученый назвал условие для появления у коронавируса сезонности

Коронавирус может стать сезонной болезнью благодаря омикрон-штамму. Такое условие для возникновения сезонности назвал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов, сообщает Ura.ru.

«У нового вируса короткий инкубационный период и симптомы проявляются быстро. Если он при этом окажется еще и легко протекающим, а пока нет сообщений о летальности, либо они единичны, то это будет означать, что вирус вырождается в обычное заболевание», — заявил Тимошилов.

Он подчеркнул, что коронавирус может стать инфекцией, которая будет связана с периодом массовых контактов.

По мнению ученого, ограничения можно будет снять, если омикрон окажется легким штаммом. То есть инкубационный период у мутации будет коротким, а показатели госпитализации и летальности низкими. Если снять ограничения против распространения COVID-19, омикрон-штамм вытеснит остальные и станет сезонным, предполагает он.

«Но только в том случае, если при этом не будет превышена вероятность дополнительного инфицирования другими более опасными штаммами. Если же увидим высокую летальность, то тогда надо будет и модифицировать вакцины, и вводить новые меры», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что сейчас нужно ограничить путешествия внутри страны на новогодние праздники.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусная инфекция начала обретать сезонный характер. При этом человечество еще не до конца изучило COVID-19, подчеркнула главный санитарный врач.