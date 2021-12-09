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Франция инициирует реформу Шенгена

Президент Франции Макрон: Париж инициирует реформу Шенгена в ходе председательства в ЕС

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В ходе председательства в Европейском союзе (ЕС) Париж намерен инициировать реформу Шенгена. Об этом заявил на пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Мы инициируем во время этого президентства реформу Шенгенской зоны вокруг двух приоритетов», — уточнил французский лидер. По его словам, первым приоритетом станет введение политического управления Шенгена, подобного тому, которое существует в зоне евро. Вторым приоритетом Макрон назвал создание механизма экстренной поддержки европейских границ на случай кризиса.

Ранее Макрон выразил надежду, что прошедшие во вторник, 7 декабря, переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом приведут к снижению напряженности в отношениях между странами Запада и Москвой. Он призвал предусмотреть формат для снятия напряженности в отношениях России с Североатлантическим альянсом и нейтрализации противоречий.

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Екатерина Андреева
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