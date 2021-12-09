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Россиян предупредили о штрафе за езду на механике

Автоэксперт Шумский предупредил о штрафе за езду на механике с правами на автомат

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Если автомобилист сдавал экзамен на водительские права на машине с автоматической трансмиссией, то за езду на механике он может получить штраф. Об этом предупредил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский в Telegram.

По его словам, обучение на механику и автомат является разным. Так, после второго выдают водительское удостоверение, в котором в графе «особые отметки» будет стоять «АТ» (automatic transmission).

Если автомобилист с такой отметкой в документе будет управлять машиной с механической коробкой передач, то в соответствии со статьей 12.7 КоАП может получить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, который не имеет на это права.

Ранее заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков рассказал, что двигатель нужно немного прогревать перед поездкой даже при минимальном морозе. По словам специалиста, это поможет продлить его ресурс.

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Юлия Ямпольская
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