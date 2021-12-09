В МИД прокомментировали выданный Польше запрет высылать нелегалов в Белоруссию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Варшава не имеет права высылать мигрантов, которые уже пересекли границу и оказались на территории Польши, обратно в Белоруссию. По мнению российского дипломата, необходимость накладывать такие запреты говорит о проблемах с соблюдением прав человека в Европе. Ее слова прозвучали во время брифинга, трансляцию ведет RT.

«Я считаю, что это весьма симптоматично выданный запрет. Это предписание обеспечить лицам, которые спасаются от развязанных Западом же военных авантюр, какие-то минимальные гуманитарные стандарты и условия для выживания», — добавила Захарова.

Она также раскритиковала Польшу за использование спецсредств по отношению к протестующим у границы мигрантов и поиск нелегалов, которым удается проникнуть на ее территорию.

Варшава действительно выступает против того, чтобы принимать оказавшихся на границе с Белоруссией мигрантов. В основном прибывшие из стран Ближнего Востока также отмечают, что не собираются оставаться на территории Польши, а стремятся в Германию или другие страны ЕС. Однако Дублинский регламент, принятый в 2013-м и действующий по сей день, гласит, что прибывшие могут просить убежище в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.