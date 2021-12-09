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Российский летчик спас военно-транспортный самолет

Летчик ВКС спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем под Псковом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, сообщает РИА Новости.

По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел под Псковом. Во время планового полета у транспортника отказал двигатель. На борту находились 10 десантников и три члена экипажа.

Старший лейтенант Максим Кабаков, оценив ситуацию, произвел вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха. Благодаря его грамотному маневру никто из находившихся на борту самолета не пострадал.

Ранее в Петропавловске-Камчатском у Як-40 при посадке разрушилась пневматика правой стойки шасси. Находившиеся на борту три пассажира и четыре члена экипажа не пострадали, фюзеляж судна не поврежден.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента.

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Анна Щербакова
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