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На Камчатке у заходившего на посадку самолета развалилось шасси

В Петропавловске-Камчатском у Як-40 при посадке разрушилась пневматика правой стойки шасси

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента, который произошел в четверг, 9 декабря, в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, у самолета «Камчатского авиационного предприятия», выполнявшего рейс по маршруту Тиличики — Петропавловск-Камчатский, после захода на посадку развалилось шасси.

«9 декабря в 16:30 (07:30 по московскому времени) после посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у воздушного судна Як-40 произошло разрушение внешнего пневматика правой стойки шасси», — говорится в сообщении.

Находившиеся на борту три пассажира и четыре члена экипажа не пострадали, фюзеляж судна не поврежден. Отмечается, что прокуратура также занялась проверкой безопасности полета по факту еще одного происшествия — в аэропорту Тигиль самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со снежным бруствером.

Ранее в четверг, 9 декабря, российский лайнер L-410 UVP-E20 во время взлета столкнулся с сугробом на аэродроме Тигиль в Камчатском крае. Во время происшествия пострадали два человека, однако медицинская помощь никому не потребовалась.

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Дарья Рыбак
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