Россия нарастила поставки стали в Европу

Россия нарастила экспорт стали в европейские страны, поставки могут достичь рекордных значений за последние 13 лет на фоне роста цен и проблем местных производителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание на основе данных европейского сталелитейного лобби Eurofer подсчитало, что в 2021 году российский экспорт стали может составить 3,9 миллиона тонн, что на 26,2 процента больше объемов 2020 года. Предыдущий рекорд был достигнут в 2018 году, когда Россия экспортировала в Евросоюз 3,1 миллиона тонн.

Источник издания среди металлургов отметил, что на 2018 год также пришелся пик введения заградительных мер для защиты национальных рынков в мире, из-за чего экспорт из России в последующие годы резко снизился. В 2021 году поставки в Европу восстановились на фоне роста цен, при этом внутренний спрос в России был полностью обеспечен.

Однако в целом экспорт российского металла в этом году еще далеко не достиг объемов 2016–2018 годов. Кроме того, на европейском рынке продолжают действовать защитные меры против импорта по всем видам стальной продукции. Вместе с тем рекордный рост поставок стали в Европу в этом году наблюдался из Индии и Украины, а также Турции.

Отмечается, что стальная отрасль в Европе столкнулась с рядом проблем: высокие затраты на энергию, рост цен на выбросы углекислого газа, нехватка полупроводников. Это может заставить европейских металлургов просить регуляторы ввести новые защитные меры, например, введение пошлин или квот на российские поставки. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что с падением цен на стальной прокат в следующем году экспорт в Европу снизится, однако вероятность введения торговых ограничений для него высока.

Ранее экономист Алексей Коренев в разговоре с «Лентой.ру» указал, что порядка половины российского экспорта составляют энергоносители, которые рекордно выросли в цене. Так, по некоторым металлам — алюминию, меди и другим — цены выросли почти в два раза. «Так что рост идет по всем статьям, формирующим наш бюджет, в результате этого 2021 год, несмотря на пандемию и все другие беды, для России оказался крайне удачным с финансовой точки зрения», — подчеркнул он.