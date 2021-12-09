Названы страны под угрозой исчезновения с лица Земли

Болгарская журналистка Румяна Генадиева составила список государств, которым грозит исчезновение с лица Земли в ближайшие сто лет. Соответствующий материал опубликован в газете «Труд».

По мнению обозревателя, США рискуют распасться до XXII века из-за глубоких культурных и политических противоречий. Генадиева выразила уверенность, что Америка перестанет существовать, если какое-то важное событие не объединит жителей страны. В 2012 году все 50 штатов получили тысячи писем от американцев с просьбой об освобождении от членства в союзе, напомнила автор.

Великобритания также оказалась в списке государств, которым грозит распад. Решение Лондона о Брекзите одобрили не все части объединения, отметила автор. Шотландия может выйти из состава Соединенного Королевства в течение двух десятилетий, считает журналист.

Бельгия — еще одна западная страна, в которой существуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами. Генадиева предположила, что в ближайшие 20 лет валлоны могут обрести независимость или сформировать союз с Францией.

Ранее стало известно, что через 50 лет из-за последствий глобального изменения климата на Украине может полностью исчезнуть снежный покров зимой, а число «тропических ночей» вырасти в несколько раз. «Это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов — вероятнее всего, они будут во второй половине зимы и в ее конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности», — подчеркнула она.