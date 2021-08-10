Предсказаны последствия глобального изменения климата для Украины

Через 50 лет из-за последствий глобального изменения климата на Украине может полностью исчезнуть снежный покров зимой, а число «тропических ночей» вырасти в несколько раз. Об этом в разговоре с изданием «Украинская правда» рассказала климатолог Светлана Краковская.

«Тропическими ночами» называют явление, при котором температура воздуха в темное время суток не опускается ниже 20 градусов по Цельсию. По словам эксперта, еще несколько десятилетий назад его можно было наблюдать лишь в южных регионах страны, в частности на побережье Черного и Азовского морей.

«А сейчас мы имеем их и в Киеве, и в Чернигове — несколько недель таких ночей в год мы имеем абсолютно точно в последние годы», — сказала Краковская. Она предсказала, что к концу столетия «тропические ночи» будут держаться как минимум три месяца в году.

Климатолог отметила, что к этому же сроку в стране может резко сократиться количество осадков в виде снега зимой, а снежный покров — исчезнуть вовсе. «Это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов — вероятнее всего, они будут во второй половине зимы и в ее конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности», — подчеркнула она.

Ранее метеорологи предсказали Украине резкий рост числа засушливых летних дней и сокращение осадков в ближайшие несколько лет. Они полагают, что такая ситуация грозит фермерам массовыми потерями урожая, а также распространением сорняков и вредителей.