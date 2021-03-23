Украине предсказали дефицит чистой воды к 2050 году

Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный предсказал республике дефицит питьевой воды к 2050 году из-за последствий изменения климата и загрязнения рек, пишет «Укринформ».

По его словам, в настоящее время в украинских реках уровень концентрации токсичных веществ в среднем в 30-40 раз превышает допустимую норму, а запасы чистой воды уменьшаются «катастрофическими» темпами. «Согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду», — сказал Малеваный.

Он подчеркнул, что инспекция в будущем будет просить власти ужесточить законодательство, касающееся эксплуатации водных ресурсов, а также организовать постоянный мониторинг состояния пресной воды в водоемах страны. «Речь идет о жизни миллионов людей», — пояснил инспектор.

Ранее метеорологи предсказали Украине резкое увеличение засушливых летних дней и сокращение осадков в ближайшие несколько лет. Это грозит фермерам массовыми потерями урожая, а также распространением сорняков и вредителей.