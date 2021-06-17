Правительство Украины заявило об угрозе опустынивания больших территорий. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как объяснили в министерстве защиты окружающей среды, из-за изменений климата Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов.

«Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий. Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 миллиона гектаров. Более 60 процентов пахотных земель в Украине покрыты черноземами», — сказано в сообщении ведомства.

Министерство привело «печальную» статистику: распаханность земель очень высокая и составляет 54 процента территории, что приводит к «значительному развитию деградационных процессов». 13 миллионов гектаров сельхозугодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, 6 миллионов гектаров — ветровой эрозии. Еще до 20 миллионов гектаров охвачены пылевыми бурями.

В министерстве заверили, что борьба с опустыниванием и деградацией земли является одним из приоритетов.