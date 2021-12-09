Устроившего стрельбу в московском МФЦ доставили для ареста в суд

Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ «Рязанский», доставили для ареста в суд. Об этом в четверг, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда столицы.

Следствие ходатайствует об избрании Глазову, обвиняемому по статьям 105 («Убийство двух или более лиц») и 222 («Незаконное приобретение оружия») УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.

45-летний отставной подполковник Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали.

Она рассказал следователям, что изготовил боевой пистолет из охолощенного, и заявил, что оружие ему было нужно для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».