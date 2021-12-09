Косметолог назвала пять самых популярных пластических операций звезд

Специалист в области косметологии назвала пять самых популярных пластических операций среди молодых звезд, наличие которых они скрывают. Соответствующий материал публикует New York Post.

Консультант медицинского спа-салона и автор популярного аккаунта в Instagram, посвященного пластической хирургии, Дана Омари (Dana Omari) регулярно сравнивает старые и новые фото знаменитостей и выявляет изменения в их внешности. Женщина нейтрально относится к хирургическим вмешательствам, однако убеждена, что люди с многомиллионной аудиторией не должны выдавать искусственную внешность за естественную.

Эксперт перечислила пять хирургических процедур, которые пользуются большим спросом в Голливуде. В их числе оказалась подтяжка для достижения эффекта «лисьих глаз», во время которой врачи приподнимают брови и внешние уголки глаз с помощью растворимой нити. К этой процедуре, по мнению косметолога, прибегли супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Омари отметила, что стоимость такой услуги составляет в среднем пять тысяч долларов (368 тысяч рублей).

Другим популярным видом подтяжки является эффект «конского хвоста», благодаря которому приподнимаются виски и кончики бровей. Косметолог предположила, что поклонницей данной процедуры является 28-летняя поп-исполнительница Ариана Гранде, которая регулярно появляется на публике с высоко собранными волосами.

По мнению Омари, молодые звезды также нередко делают пересадку волос. В качестве примера она привела 31-летнего музыканта Колсона Бейкера, более известного под псевдонимом Machine Gun Kelly. В 2012 году артиста заметили с редеющими волосами на макушке, тогда как на фото 2021 года он запечатлен с густыми волосами. Средняя стоимость такой процедуры составляет 10 тысяч долларов (736 700 рублей).

Не теряет актуальности и операция по увеличению груди, подчеркнула Омари. Специалистка сравнила старые и новые фото 18-летней исполнительницы Оливии Родриго и пришла к выводу, что она сделала выбор в пользу этой процедуры.

Наконец, Омари заявила, что большинство звезд обращаются в клиники за скульптурированием тела, чтобы придать фигуре более плавные изгибы. Отмечается, что эту процедуру часто выполняют в сочетании с липосакцией. Она считает, что супермодель Кендалл Дженнер добилась своей идеальной фигуры песочных часов с помощью упомянутой операции. Цена такой услуги равна примерно 15 тысячам долларов (1,1 миллиона рублей).

В июне сообщалось о женщине, которая перенесла 39 операций ради титула обладательницы самой большой груди в мире. Известно, что Шейла Херши (Sheyla Hershey) впервые обратилась к пластической хирургии в возрасте 20 лет. Так, героиня материала стала одержима идеей изменить свое тело, и к 41 году она сделала 39 операций по увеличению груди. На процедуры в общей сложности было потрачено 320 тысяч фунтов стерлингов (32,4 миллиона рублей).