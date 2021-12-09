Алтайский край представит 13 туристических сувениров на всероссийском конкурсе

Алтайский край представит 13 объектов в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в номинации «Гастрономический сувенир» регион покажет кедровое масло холодного отжима и льняной кисель с облепихой от бийской компании «Специалист». Кроме того, будет презентован напиток на основе экстракта березового гриба. Кроме того, жюри смогут оценить мыло ручной работы, миниатюрные магниты, тайные боксы и женские аксессуары.

Заключительный этап соревнования пройдет в Саранске с 10 по 12 декабря. В нем примут участие 634 сувенира со всей страны.

Ранее в ноябре стало известно, что в Сайлюгемском нацпарке в Республике Алтай до конца 2025 года выпустят в дикую природу десятки краснокнижных соколов-балобанов. «Всего в течение четырех ближайших лет планируется выпустить в национальном парке не менее 40 взрослых птиц, а также несколько птенцов из расчета по 10-12 птиц ежегодно», — заявила замдиректора заповедника Валентина Зяблицкая.