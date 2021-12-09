В США предложили нанести предупредительный удар по России

Бывший заместитель помощника министра обороны США (в 2001-2005 годах) Ян Бжезинский предложил нанести предупредительный удар по России. Он выступил с таким заявлением в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он, добавив, что нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. По информации агентства, санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.