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В США предложили нанести предупредительный удар по России

Ян Бжезинский: можем отключить РФ от SWIFT в качестве предупредительного удара

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Бывший заместитель помощника министра обороны США (в 2001-2005 годах) Ян Бжезинский предложил нанести предупредительный удар по России. Он выступил с таким заявлением в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он, добавив, что нужен комплексный подход и ответ по сдерживанию России.

Ранее сообщалось, что США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. По информации агентства, санкции могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Марина Совина
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