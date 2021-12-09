Танк «Армата» получил новые снаряды

Перспективный танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» получит новые снаряды. Танк с новым боекомплектом проходит испытания. Об этом первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил в интервью «Интерфаксу».

Ельчанинов отметил, что танк получил новые боеприпасы. «Испытания продолжаются. В этом году новый боекомплект к танку также вышел на государственные испытания. Ожидаем их завершения в 2022 году в полном объеме. Более 40 танков "Армата" будут переданы в войска после 2023 года», — сообщил Ельчанинов.

Представитель коллегии ВПК отметил, что переоснащение войск на танк «Армата» будет поэтапным. Новые машины будут заменять танки прошлых поколений по мере истечения сроков службы.

Ранее издание 19FirtyFive назвало самые опасные танки, выпущенные в России. В публикации обратили внимание на танк Т-14 «Армата». Издание отмечает высокую защищенность машины, которая получила капсулу для экипажа, новую динамическую защиту и комплекс активной защиты.

В ноябре исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил о сроках завершения испытаний Т-14. По его словам, испытания танка завершат в 2022 году.