В США назвали лучшие танки России

Россия унаследовала большое количество советских танков, которые позже дополнили новыми разработками. Лучшие и самые опасные танки, которые выпустили в России, назвал обозреватель Калеб Ларсон в материале для 19FortyFive.

Эксперт из США отметил, что советские танки отличались простотой в производстве и эксплуатации. Отличительной чертой советских и российских машин стали компактные габариты. Первую строчку списка занял танк Т-34. К преимуществам машины отнесли защищенность и высокую мобильность.

Также Ларсон отметил семейство послевоенных танков Т-54 и Т-55. Эти машины отличала простота конструкции, которая обусловила высокий модернизационный потенциал. На третье место издание поместило Т-90, в котором объединили преимущества танков Т-72 и Т-80. Ларсон подчеркнул, что Т-90 может составить конкуренцию американскому танку M1A2 Abrams.

Закрывают список перспективные разработки. Автор отметил танк Т-95, который получил необитаемую башню и орудие калибра 152 миллиметра. Танк Т-14 «Армата» поместили на пятую строчку. Машину отличает высокая защищенность, которую обуславливает капсула для экипажа, динамическая защита «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит».

Ранее британский историк Джеймс Холланд назвал M4 Sherman лучшим танком Второй мировой войны. В публикации отметили, что немецкий танкист Отто Кариус считал самым опасным противником Т-34.