В Британии назвали танк США лучшим во Второй мировой и забыли про Т-34

Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский «Шерман М4», забыв про советский Т-34. Соответствующая статья опубликована на сайте испанского издания ABC.

По мнению Холланда, танк США имел небольшие габариты, был быстрым, не очень тяжелым, его можно было без сложностей массово производить. При этом во время Второй мировой войны его чаще всего применяли западные союзники.

Вместе с тем в материале приводится мнения немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, который назвал советский Т-34 «самым опасным противником».

В сентябре гендиректор «ЦНИИ Прометей» Алексей Орыщенко назвал секрет башни танка Т-34, который не смогли повторить немцы. По его словам, в годы Великой Отечественной войны предприятие изобрело для Т-34 литьевую башню без швов. Она была гораздо крепче и качественнее, чем у немецких танков, и обеспечивала более высокую защиту и скорость сборки бронемашины. Эту технологию немцы не смогли скопировать за все время войны.