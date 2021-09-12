Назван обеспечивающий преимущество перед немцами секрет башни Т-34

Гендиректор «ЦНИИ Прометей»: литьевую башню без швов для Т-34 не смогли повторить немцы

Гендиректор «ЦНИИ Прометей» Алексей Орыщенко назвал секрет башни танка Т-34, который не смогли повторить немцы. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, в годы Великой Отечественной войны предприятие изобрело для Т-34 литьевую башню без швов. Она была гораздо крепче и качественнее, чем у немецких танков и обеспечивала более высокую защиту и скорость сборки бронемашины. Эту технологию немцы не смогли скопировать за все время войны.

«Литьевая башня — это готовое изделие, на котором облой убирали и ставили сразу на танк. Я думаю, немцам не хватило ума дойти до такого. Даже не сомневаюсь, что это так», — заявил Орыщенко.

Ранее стало известно, что российская армия в 2021 году получит более 240 новейших и модернизированных танков.

