Умер снесший танком Т-34 забор Освенцима советский солдат

На 99-ом году жизни в Мюнхене скончался Давид Душман — один из последних бойцов, который освобождал узников концлагеря Освенцим, пишет DW.

По данным издания, во время освобождения советскому солдату был 21 год. Тогда он управлял танком Т-34 и снес забор Освенцима, который находился под напряжением.

Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Конблох назвала Давида Душмана героем, который спас огромное количество жизней. «С его уходом мы потеряли храброго, честного и искреннего человека и почетного члена нашей религиозной общины», — написала она в Twitter.

DW пишет, что в Мюнхен Душман переехал в 1996 году, а до этого жил в Австрии. При жизни он приходил в школы и рассказывал ученикам о Холокосте. Помимо освобождения узников Освенцима, советский солдат участвовал в Сталинградской и Курской битвах.

В России в 1951 году Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, а после – тренировал «Спартак». С 1952 по 1988 год он был тренером женской сборной Советского союза по фехтованию.

Руководитель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнование родным и близким Давида Душмана. По его словам, несмотря на участие во Второй мировой войне, Душман сразу предложил Баху дружбу.

Ранее стало известно о смерти последнего участника восстания в концлагере «Собибор». Семен Розенфельд умер в возрасте 97 лет. Он принял участие в восстании, в результате которого красноармейцы уничтожили 12 охранников-эсэсовцев и вырвались на свободу. Это было единственное успешное лагерное восстание в истории Второй мировой войны.