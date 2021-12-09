Лукашенко рассказал о предотвращенных терактах оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкому каналу TRT рассказал, что за год власти предотвратили десять терактов, которые готовила оппозиция. Фрагмент беседы доступен на YouTube-канале «БелТА».

Белорусский лидер заявил, что подготовка терактов курировалась Западом.

Целью атак должны были стать военные объекты, предприятия и государственные служащие. «За этот год было десять попыток совершения террористических актов со стороны наших беглых (оппозиционеров — прим. «Ленты.ру»), которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины», — сказал Лукашенко.

В апреле Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение с участием спецслужб США. По его словам, убийство одобрило руководство Соединенных Штатов. В Москве были задержаны бывший соратник Лукашенко Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, в Белоруссии — лидер оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев. ФСБ России заявила, что Зенкович и Федута готовили в Белоруссии военный переворот «по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов».

В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что ранее раскрытая террористическая «группировка Автуховича», состоящая из семи человек, планировала нападения по всей стране и «тоннами везла оружие через Украину». Ее участников подозревают в поджоге дома одного из сотрудников милиции и подрыве машины.

В 2020 году по всей Белоруссии прошла волна протестов. После выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года, ЦИК заявил, что Лукашенко получил 80 процентов голосов, а его конкурентка на выборах, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала лишь десять процентов голосов. Несогласные с такими результатами граждане страны вышли на улицы, протесты продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за рубеж, в числе последних оказалась и сама Тихановская.